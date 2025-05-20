Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о желании новых контактов с РФ и другими участниками

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении провести очередной переговорный раунд в четырехстороннем формате.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении провести очередной переговорный раунд в четырехстороннем формате. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, за столом должны сидеть не только представители России и Незалежной. Он уверен, что необходимо участие США и ЕС.

Так Зеленский отреагировал на телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне. Нелегитимный президент назвал и возможные площадки для переговоров: Ватикан, Турция, Швейцария.

Ранее американский президент Трамп сделал опровержение по поводу домыслов на счет отдаления США от переговоров по украинскому кризису на фоне предложений Ватикана в качестве переговорной площадки. По его мнению, это место будет иметь дополнительное значение.