Песков: контакты РФ с Украиной сейчас «воссозданы и продолжаются»

Между тем Владимир Путин выразил готовность Москвы участвовать в подготовке меморандума, включающего положения о прекращении боевых действий. Аналогичные намерения были подтверждены и украинским лидером Владимиром Зеленским, что создает предпосылки для продвижения мирного процесса.