Песков: контакты РФ с Украиной сейчас «воссозданы и продолжаются»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возобновлении рабочих контактов между российскими и украинскими представителями.
По его словам, это создает необходимые условия для совместной разработки меморандума по урегулированию конфликта.
В администрации президента подчеркивают, что предстоящая работа над документом потребует значительных усилий обеих сторон. Как отметил Песков, процесс не ограничен временными рамками, поскольку ключевое значение имеет тщательная проработка всех положений соглашения.
Ранее представитель Кремля сообщил, что посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине может стать сторона, которая в равной степени дистанцирована от сторон конфликта.
Между тем Владимир Путин выразил готовность Москвы участвовать в подготовке меморандума, включающего положения о прекращении боевых действий. Аналогичные намерения были подтверждены и украинским лидером Владимиром Зеленским, что создает предпосылки для продвижения мирного процесса.