Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все стороны конфликта заинтересованы в скорейшем политическом решении. При этом Москва акцентирует внимание на необходимости устранения глубинных причин противостояния, а не просто его внешних проявлений.
Как подчеркнул представитель Кремля, данный тезис станет ключевым элементом во всех российских инициативах и предложениях по урегулированию.
«Именно на этом фундаментальном аспекте будет строиться наша позиция в любых переговорных форматах», — пояснил Песков.
Эксперты отмечают, что такая формулировка предполагает необходимость учета российских интересов безопасности и, вероятно, вопросов статуса отдельных регионов Украины. В то же время в Кремле воздерживаются от конкретизации, какие именно «первопричины» конфликта подразумеваются, оставляя пространство для дипломатических манёвров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возобновлении рабочих контактов между российскими и украинскими представителями. По его словам, это создает необходимые условия для совместной разработки меморандума по урегулированию конфликта.