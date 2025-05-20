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Путин и Трамп обсудили контакты РФ и Украины, в том числе на высшем уровне

Отмечается также, что Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все стороны конфликта заинтересованы в скорейшем политическом решении. При этом Москва акцентирует внимание на необходимости устранения глубинных причин противостояния, а не просто его внешних проявлений.

Как подчеркнул представитель Кремля, данный тезис станет ключевым элементом во всех российских инициативах и предложениях по урегулированию.

«Именно на этом фундаментальном аспекте будет строиться наша позиция в любых переговорных форматах», — пояснил Песков.

Эксперты отмечают, что такая формулировка предполагает необходимость учета российских интересов безопасности и, вероятно, вопросов статуса отдельных регионов Украины. В то же время в Кремле воздерживаются от конкретизации, какие именно «первопричины» конфликта подразумеваются, оставляя пространство для дипломатических манёвров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возобновлении рабочих контактов между российскими и украинскими представителями. По его словам, это создает необходимые условия для совместной разработки меморандума по урегулированию конфликта.