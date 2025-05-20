Путин и Трамп обсудили контакты РФ и Украины, в том числе на высшем уровне

Эксперты отмечают, что такая формулировка предполагает необходимость учета российских интересов безопасности и, вероятно, вопросов статуса отдельных регионов Украины. В то же время в Кремле воздерживаются от конкретизации, какие именно «первопричины» конфликта подразумеваются, оставляя пространство для дипломатических манёвров.