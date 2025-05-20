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Песков: прямой контакт Путина и Зеленского обсуждался во время беседы с Трампом

По словам Пескова, контакты между Москвой и Киевом воссозданы и продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, касаемых переговоров. Он сообщил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе беседы обсудили возможность прямого контакта главы РФ и бывшего комика Владимира Зеленского. Об этом Дмитрий Песков рассказал во время пресс-конференции.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва и Киев пока не приняли конкретного решения о месте будущих переговоров. Однако, по данным пресс-секретаря президента РФ, связь России с Украиной восстановлена и продолжается.

«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались», — заявил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в урегулировании на Украине возможно реальное посредничество. Им могут заниматься те, кто соблюдает равную дистанцию от сторон конфликта, подытожил Дмитрий Песков.