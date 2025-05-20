Песков: контакты России и Украины воссозданы, это важно для меморандума

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что урегулирование ситуации с Украиной требует длительной и детальной работы из-за большого количества нюансов. По его словам, Россия готова к такому процессу и открыта для диалога, при этом настаивая на комплексном подходе и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира.