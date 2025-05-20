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Песков: контакты России и Украины воссозданы, это важно для меморандума

Контакты между Россией и Украиной были восстановлены, что крайне важно для работы над текстом меморандума между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков.

Контакты между Россией и Украиной были восстановлены, что крайне важно для работы над текстом меморандума между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сроки подготовки меморандума сейчас не определяются и не могут быть определены. «В этом вопросе весь “дьявол кроется в деталях”», — подчеркнул Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию позиций и содержания документа.

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что урегулирование ситуации с Украиной требует длительной и детальной работы из-за большого количества нюансов. По его словам, Россия готова к такому процессу и открыта для диалога, при этом настаивая на комплексном подходе и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира.