Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-украинские контакты были восстановлены и уже активно происходят.
Он подчеркнул: «В настоящее время между россиянами и украинцами налаживаются связи. Важно отметить, что эти контакты сейчас восстановлены, что является значимым на данном этапе».
Песков сообщил также, что Соединенные Штаты Америки сыграли важную роль в налаживании контактов между Россией и Украиной.
«Безусловно, [США] предоставили весьма эффективные посреднические услуги [в отношении РФ и Украины]. Контакты [между Москвой и Киевом] были установлены, и сейчас проходят прямые переговоры», — отметил Песков.
Выступить в качестве реального посредника по урегулированию украинского кризиса могут лишь те страны, которые объективны по отношению к сторонам конфликта и не занимают чью-то позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.