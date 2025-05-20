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Песков раскрыл информацию о контактах россиян и украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-украинские контакты были восстановлены и уже активно происходят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-украинские контакты были восстановлены и уже активно происходят.

Он подчеркнул: «В настоящее время между россиянами и украинцами налаживаются связи. Важно отметить, что эти контакты сейчас восстановлены, что является значимым на данном этапе».

Песков сообщил также, что Соединенные Штаты Америки сыграли важную роль в налаживании контактов между Россией и Украиной.

«Безусловно, [США] предоставили весьма эффективные посреднические услуги [в отношении РФ и Украины]. Контакты [между Москвой и Киевом] были установлены, и сейчас проходят прямые переговоры», — отметил Песков.

Выступить в качестве реального посредника по урегулированию украинского кризиса могут лишь те страны, которые объективны по отношению к сторонам конфликта и не занимают чью-то позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.