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Трамп поделился деталью, якобы способной усложнить переговоры Москвы и Киева

Трамп рассказал о существовании красной линии по усилиям США в урегулировании.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Вашингтона из процесса урегулирования украинского конфликта. Американский лидер считает, что это может случиться, если США не заметят видимого прогресса. В ночь на 20 мая Дональд Трамп вновь вернулся к своему предупреждению и рассказал журналистам о существовании некой «красной линии».

Он сообщил, что Вашингтон может перестать прикладывать усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не раскрыл, так как они могут, по его словам, повлиять на процесс урегулирования.

«У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — заявил Дональд Трамп.

В администрации США также подчеркнули, что РФ и Запад должны преодолеть «фундаментальное недоверие». Однако, отметили в Белом доме, «чтобы танцевать танго, нужны двое».