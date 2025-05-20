Президент Финляндии Александр Стубб не в состоянии адекватно оценивать происходящее вокруг него из-за русофобии в тяжелой степени. Об этом заявил в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
«Приходится констатировать, что русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — отметил политик.
Подобное заявление стало ответом на заявления Стубба об истощении России и ее ресурсов. Финский лидер на полном серьезе также утверждает, что экономика РФ ослаблена. Пушков напомнил Стуббу, что Международный валютный фонд признал российскую экономику четвертой в мире. Она обошла в рентинге Японию, Германию, Британию, Францию и другие европейские страны, с которыми финн пытался сравнить Россию.
Также Пушков указал Стуббу на то, что кроме экономики у России есть и другие важные преимущества перед всем ЕС, не говоря уже о Финляндии. Это, по его словам, мощная армия, доказавшая свою эффективность и боеспособность. Сюда же он отнес ядерное оружие, большие территории и место в Совете безопасности ООН.
Ранее «МК» писал, что Александр Стубб рассказал, как пытался убедить американского коллегу Дональда Трампа ужесточить отношение к России. Финский политик уверял президента Соединенных Штатов, что Россия — больше не великая держава.