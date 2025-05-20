В РФ заявили о неизлечимой болезни президента Финляндии Стубба

Также Пушков указал Стуббу на то, что кроме экономики у России есть и другие важные преимущества перед всем ЕС, не говоря уже о Финляндии. Это, по его словам, мощная армия, доказавшая свою эффективность и боеспособность. Сюда же он отнес ядерное оружие, большие территории и место в Совете безопасности ООН.