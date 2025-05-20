Трамп не вводит новые санкции против РФ из-за шанса на урегулирование

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что новые санкции против России вводиться не будут, так как существует возможность разрешения конфликта на Украине.
«Я считаю, что есть шанс на достижение соглашения. Вводя санкции, вы можете усугубить ситуацию. Однако, возможно, наступит момент, когда это (введение новых санкций) станет необходимым», — сказал Трамп журналистам, комментируя причины отсутствия новых ограничений против РФ. Его слова приводит ТАСС.
Также Трамп заявил о высоких ставка и американских войсках на Украине.