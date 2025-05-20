Трамп не вводит новые санкции против РФ из-за шанса на урегулирование

«Я считаю, что есть шанс на достижение соглашения. Вводя санкции, вы можете усугубить ситуацию. Однако, возможно, наступит момент, когда это (введение новых санкций) станет необходимым», — сказал Трамп журналистам, комментируя причины отсутствия новых ограничений против РФ. Его слова приводит ТАСС.