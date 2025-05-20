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«Будет произведен обмен»: Песков рассказал о подготовке меморандума РФ и Украины

Песков сообщил об отсутствии сроков подготовки меморандума Москвы и Киева.

Источник: Комсомольская правда

Российская и украинская стороны подготовят единый меморандум о мирном соглашении. Представители разработают проекты и договорятся о деталях общего текста. Сроков для подготовки меморандума не установлено, пояснил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких дедлайнов и не могло быть. Проекты будут формулироваться столько, сколько потребуется. Пресс-секретарь уточнил, что контакты по выработке единого документа будут «сложными».

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях», — объяснил Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Москва и Киев пока не приняли конкретного решения о месте будущих переговоров. Контакты России и Украины восстановлены и продолжаются.