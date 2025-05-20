Трамп усомнился в компетентности врачей Байдена

Трамп подчеркнул, что ситуация с состоянием здоровья Байдена выходит за рамки политики и представляет угрозу для страны. Он обратил внимание на длительный период развития агрессивной формы рака простаты, который был диагностирован у Байдена, выразив недоумение по поводу позднего выявления болезни.