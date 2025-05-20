Трамп усомнился в компетентности врачей Байдена

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в качестве медицинского осмотра Джо Байдена, предположив, что врачи могли не заметить серьезных проблем со здоровьем. По мнению Трампа, специалисты пропустили как когнитивные нарушения, так и онкологическое заболевание.
Трамп подчеркнул, что ситуация с состоянием здоровья Байдена выходит за рамки политики и представляет угрозу для страны. Он обратил внимание на длительный период развития агрессивной формы рака простаты, который был диагностирован у Байдена, выразив недоумение по поводу позднего выявления болезни.
Президент вновь предложил ввести обязательное тестирование умственных способностей для всех кандидатов на высший государственный пост. Он сослался на собственный положительный опыт прохождения такого теста.
Трамп также отметил, что проблемы Байдена со здоровьем, по его мнению, долгое время скрывались от общественности, но теперь становятся все более очевидными.
Ранее Трамп поддержал Байдена после тревожного медицинского диагноза.