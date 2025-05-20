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«Есть шанс чего-то добиться»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит вводить новые санкции против России, поскольку считает, что у дипломатии есть шанс. По его словам, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться. Если вы это делаете (вводите новые санкции. — Прим. Life.ru), то можете сделать ещё хуже», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Тем временем британский журналист Джордж Гриллс из The Times связал сдержанность республиканца с его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после беседы с российским лидером тон Трампа стал заметно мягче.

Ранее стало известно, что европейские высокопоставленные лица были удивлены нежеланием Трампа вводить антироссийские санкции. Было отмечено отсутствие готовности к ужесточению курса в отношении Кремля. Напомним, что 19 мая президенты США и России провели переговоры, которые продлились более двух часов. По завершении беседы американский лидер сообщил о предстоящей встрече между российскими и украинскими представителями.