«Есть шанс чего-то добиться»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться. Если вы это делаете (вводите новые санкции. — Прим. Life.ru), то можете сделать ещё хуже», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Тем временем британский журналист Джордж Гриллс из The Times связал сдержанность республиканца с его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после беседы с российским лидером тон Трампа стал заметно мягче.
Ранее стало известно, что европейские высокопоставленные лица были удивлены нежеланием Трампа вводить антироссийские санкции. Было отмечено отсутствие готовности к ужесточению курса в отношении Кремля. Напомним, что 19 мая президенты США и России провели переговоры, которые продлились более двух часов. По завершении беседы американский лидер сообщил о предстоящей встрече между российскими и украинскими представителями.