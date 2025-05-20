«Есть шанс чего-то добиться»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Ранее стало известно, что европейские высокопоставленные лица были удивлены нежеланием Трампа вводить антироссийские санкции. Было отмечено отсутствие готовности к ужесточению курса в отношении Кремля. Напомним, что 19 мая президенты США и России провели переговоры, которые продлились более двух часов. По завершении беседы американский лидер сообщил о предстоящей встрече между российскими и украинскими представителями.