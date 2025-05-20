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Разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, заявил журналист британской газеты Times Джордж Гриллс.

Источник: © РИА Новости

Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.

«Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал “хороший” разговор… После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо», — написал Гриллс.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.