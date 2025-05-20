Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
«Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал “хороший” разговор… После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо», — написал Гриллс.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.