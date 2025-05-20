В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии

Стубб заявил, что экономика России меньше, чем у Италии, однако это не соответствует действительности. «МВФ [Международный валютный фонд] и Мировой банк ставят экономику России на четвертое месте в мире по ВВП в пересчете по покупательной способности … По этому показателю в 2024 году Россия опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — напомнил сенатор.