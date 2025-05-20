Песков раскрыл условия создания меморандума о мирном договоре с Киевом

Проект меморандума о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной будет разрабатываться обеими сторонами, и в итоге будет сформирован единый текст. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что восстановление контактов между Москвой и Киевом имеет важное значение для работы над документом. Песков подчеркнул, что конкретные сроки подготовки меморандума отсутствуют, так как, по мнению Кремля, сторонам предстоит сложная работа. «Дьявол кроется в деталях», — добавил он.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Украине. «Мы прежде всего стремимся к быстрому урегулированию путем устранения коренных причин этого конфликта. Это является основным аспектом всех проектов, которые мы будем разрабатывать», — сообщил Песков. Он также раскрыл информацию о контактах россиян и украинцев.