Песков раскрыл условия создания меморандума о мирном договоре с Киевом

Пресс-секретарь президента России также отметил, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Украине. «Мы прежде всего стремимся к быстрому урегулированию путем устранения коренных причин этого конфликта. Это является основным аспектом всех проектов, которые мы будем разрабатывать», — сообщил Песков. Он также раскрыл информацию о контактах россиян и украинцев.