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Песков раскрыл условия создания меморандума о мирном договоре с Киевом

Проект меморандума о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной будет разрабатываться обеими сторонами, и в итоге будет сформирован единый текст.

Проект меморандума о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной будет разрабатываться обеими сторонами, и в итоге будет сформирован единый текст. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что восстановление контактов между Москвой и Киевом имеет важное значение для работы над документом. Песков подчеркнул, что конкретные сроки подготовки меморандума отсутствуют, так как, по мнению Кремля, сторонам предстоит сложная работа. «Дьявол кроется в деталях», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Украине. «Мы прежде всего стремимся к быстрому урегулированию путем устранения коренных причин этого конфликта. Это является основным аспектом всех проектов, которые мы будем разрабатывать», — сообщил Песков. Он также раскрыл информацию о контактах россиян и украинцев.