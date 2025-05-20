Песков: инициатива Ватикана по Украине не обсуждалось Путиным и Трампом

Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о намерении Папы Римского Льва XIV предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. По словам кардинала, Святой престол готов способствовать мирному урегулированию конфликта и предоставить все необходимые условия для диалога сторон. Российская сторона внимательно относится к подобным инициативам и выражает благодарность международному сообществу за стремление содействовать процессу урегулирования, отметил Песков.