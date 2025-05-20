США выплатят почти 5 млн долларов семье погибшей участницы штурма Капитолия

Администрация Дональда Трампа достигла соглашения о выплате компенсации родственникам Эшли Бэббит — ветерана ВВС, застреленной полицией во время событий 6 января 2021 года. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Первоначально семья требовала 30 миллионов долларов, но стороны сошлись на сумме чуть менее 5 миллионов, из которых значительная часть пойдет на покрытие юридических расходов.
Эшли Бэббит погибла при попытке проникнуть в закрытую зону Капитолия вместе с другими сторонниками Трампа, оспаривавшими результаты президентских выборов. Несмотря на оправдательный вердикт в отношении стрелявшего офицера, Трамп неоднократно заявлял о неоправданной жестокости этого инцидента.
«Администрация президента Дональда Трампа намерена выплатить почти $5 млн семье Эшли Бэббит, чтобы урегулировать иск, поданный наследниками сторонницы Трампа, которая была смертельно ранена полицией при попытке штурма вестибюля спикера палаты представителей во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в компетентности врачей Байдена.