США выплатят почти 5 млн долларов семье погибшей участницы штурма Капитолия

«Администрация президента Дональда Трампа намерена выплатить почти $5 млн семье Эшли Бэббит, чтобы урегулировать иск, поданный наследниками сторонницы Трампа, которая была смертельно ранена полицией при попытке штурма вестибюля спикера палаты представителей во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом», — пишет газета.