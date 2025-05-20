Полковник ВВС Соединённых Штатов в отставке Роб Мэнесс выразил мнение, что Зеленский не способен смириться с тем, что инициатива в урегулировании конфликта на Украине полностью на стороне Российской Федерации.
По его словам, Зеленский планировал «отыграться» на переговорах в Турции.
Мэнесс подчеркнул, что российская сторона ответственно отнеслась к выбору своей делегации.
«Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придётся подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция», — сказал он, комментарий прозвучал в эфире YouTube.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями завершились неудачей для Зеленского.
Также стало известно, что переводчик украинской делегации сбежал до окончания переговоров.