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Полковник ВВС США Мэнесс: Зеленский хотел отыграться на переговорах

Зеленский не может смириться, что инициатива на стороне РФ.

Полковник ВВС Соединённых Штатов в отставке Роб Мэнесс выразил мнение, что Зеленский не способен смириться с тем, что инициатива в урегулировании конфликта на Украине полностью на стороне Российской Федерации.

По его словам, Зеленский планировал «отыграться» на переговорах в Турции.

Мэнесс подчеркнул, что российская сторона ответственно отнеслась к выбору своей делегации.

«Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придётся подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция», — сказал он, комментарий прозвучал в эфире YouTube.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями завершились неудачей для Зеленского.

Также стало известно, что переводчик украинской делегации сбежал до окончания переговоров.