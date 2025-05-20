Пушков: Стубб оторван от реальности из-за своей русофобии

«Приходится констатировать, что русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что статус великой державы определяется не только экономикой, но и такими факторами, как постоянное членство в Совбезе ООН, мощная армия, ядерный арсенал и значительная территория — всем этим, по его словам, обладает Россия, в отличие от таких стран, как Испания или Финляндия.