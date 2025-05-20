Пушков: Стубб оторван от реальности из-за своей русофобии

Пушков заявил, что президент Финляндии утратил связь с реальностью из-за русофобии.
Президент Финляндии Александр Стубб заражен русофобией, что мешает ему адекватно воспринимать реальность. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова финского лидера об экономической слабости России.
«Приходится констатировать, что русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что статус великой державы определяется не только экономикой, но и такими факторами, как постоянное членство в Совбезе ООН, мощная армия, ядерный арсенал и значительная территория — всем этим, по его словам, обладает Россия, в отличие от таких стран, как Испания или Финляндия.
Ранее URA.RU сообщало, что 17 мая в разговоре с президентом США Дональдом Трампом Стубб заявил, что Россия утратила статус великой державы. В качестве аргументов он привел слабость российской экономики, высокую ключевую ставку и значительно истощенные резервы.