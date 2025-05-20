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Песков: Сроков подготовки меморандума России и Украины пока нет

На данный момент сроков по подготовке меморандума России и Украины еще нет. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На данный момент сроков по подготовке меморандума России и Украины еще нет. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, он отметил, что обеим сторонам предстоит договориться о выработке единого текста документа.

— Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста, — добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что также отсутствуют какие-либо решения о месте продолжения переговоров между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность прекращения огня с Украиной при соответствующих договоренностях.

Помимо этого, украинский лидер ранее заявил, что страна может подписать меморандум об урегулировании конфликта с Россией.

Однако, несмотря на это, Зеленский продолжает выдвигать свои условия. Недавно он сообщил, что украинские войска не будут покидать контролируемые территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.