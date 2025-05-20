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Трамп: США не ужесточают санкции против РФ из-за шанса для мира

Американский лидер подчеркнул, что введение дополнительных санкций может только усугубить ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп пояснил отсутствие новых ограничительных мер в отношении Москвы возможностью политического решения украинского конфликта.

По его оценке, введение дополнительных санкций в текущих условиях могло бы осложнить переговорный процесс, тогда как сейчас сохраняются шансы на достижение договорённостей.

Накануне состоялся продолжительный телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, который продлился свыше двух часов. Как отметил российский лидер, диалог носил откровенный и деловой характер, что свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в поиске путей урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможных существенных изменениях в урегулировании украинского кризиса после состоявшихся накануне двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.