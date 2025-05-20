Трамп: США не ужесточают санкции против РФ из-за шанса для мира

Американский президент Дональд Трамп пояснил отсутствие новых ограничительных мер в отношении Москвы возможностью политического решения украинского конфликта.
По его оценке, введение дополнительных санкций в текущих условиях могло бы осложнить переговорный процесс, тогда как сейчас сохраняются шансы на достижение договорённостей.
Накануне состоялся продолжительный телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, который продлился свыше двух часов. Как отметил российский лидер, диалог носил откровенный и деловой характер, что свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в поиске путей урегулирования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможных существенных изменениях в урегулировании украинского кризиса после состоявшихся накануне двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.