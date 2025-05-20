В Совфеде разъяснили Стуббу, почему Россия — «великая держава», осудив его высказывания

«Им (подобным Александру Стуббу политикам) следует напомнить, что у великой державы есть, помимо экономического потенциала, также и другие важнейшие признаки: место в Совбезе ООН, дееспособная сильная армия, наличие ядерного оружия, большая территория и другое. Всеми этими признаками обладает Россия, но никак не страны типа Испании, не говоря уже о Финляндии», — указал Алексей Пушков.