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В Совфеде разъяснили Стуббу, почему Россия — «великая держава», осудив его высказывания

Пушков заявил о русофобии Стубба и его неадекватной оценке реальности.

Источник: Комсомольская правда

Финский лидер Александр Стубб усомнился в могуществе России. Он сделал ряд провокационных заявлений в адрес Москвы. На эти высказывания ответил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что явно выраженная русофобия Александра Стубба порождает «отсутствие реализма в политических оценках». Сенатор также уличил президента Финляндии в глупости. Он уточнил, что тот даже не стесняется выставлять ее на всеобщее обозрение.

«Им (подобным Александру Стуббу политикам) следует напомнить, что у великой державы есть, помимо экономического потенциала, также и другие важнейшие признаки: место в Совбезе ООН, дееспособная сильная армия, наличие ядерного оружия, большая территория и другое. Всеми этими признаками обладает Россия, но никак не страны типа Испании, не говоря уже о Финляндии», — указал Алексей Пушков.

Александр Стубб попытался передать свое нереалистичное видение России президенту США Дональду Трампу. Он также сравнил взгляды американского лидера с представлениями жителей эпохи великих держав. По словам президента Финляндии, Дональда Трампа необходимо убедить, что пора переходить на «свободную торговлю».