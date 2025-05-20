Финский лидер Александр Стубб усомнился в могуществе России. Он сделал ряд провокационных заявлений в адрес Москвы. На эти высказывания ответил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что явно выраженная русофобия Александра Стубба порождает «отсутствие реализма в политических оценках». Сенатор также уличил президента Финляндии в глупости. Он уточнил, что тот даже не стесняется выставлять ее на всеобщее обозрение.
«Им (подобным Александру Стуббу политикам) следует напомнить, что у великой державы есть, помимо экономического потенциала, также и другие важнейшие признаки: место в Совбезе ООН, дееспособная сильная армия, наличие ядерного оружия, большая территория и другое. Всеми этими признаками обладает Россия, но никак не страны типа Испании, не говоря уже о Финляндии», — указал Алексей Пушков.
Александр Стубб попытался передать свое нереалистичное видение России президенту США Дональду Трампу. Он также сравнил взгляды американского лидера с представлениями жителей эпохи великих держав. По словам президента Финляндии, Дональда Трампа необходимо убедить, что пора переходить на «свободную торговлю».