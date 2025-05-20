По мнению республиканца, предыдущая администрация США ошибочно решила активно вовлечься в ситуацию. Это привело к чрезмерному участию Вашингтона в финансировании и поддержке Киева.
«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались. — Прим. Life.ru), потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп воздерживается от введения новых санкций против России, надеясь на дипломатический прогресс в урегулировании ситуации на Украине. По мнению президента США, дополнительные ограничения могут усложнить переговорный процесс. Он также отметил, что оценит усилия Киева по прекращению конфликта в течение нескольких недель. Американский лидер добавил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский склонен к завершению конфликта, но вести дела с ним непросто.