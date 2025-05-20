Трамп: Украинский конфликт должен был оставаться проблемой Европы, а не США

«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались. — Прим. Life.ru), потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», — сказал хозяин Белого дома.