Французская разведка просила данные у Дурова, прикрываясь борьбой с детской порнографией

«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Им, правда, нужны были IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но главным объектом их внимания всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», — написал Дуров в соцсети X.