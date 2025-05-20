Трамп заявил, что невролог и терапевт могли осматривать Байдена халатно

Действующий президент США Дональд Трамп высказал серьезные сомнения в профессиональной компетентности врачей, наблюдавших его предшественника Джо Байдена.
По мнению Трампа, медицинские специалисты могли проявить халатность, не выявив своевременно ни когнитивных нарушений, ни онкологического заболевания у бывшего главы государства.
Особое беспокойство у Трампа вызывает тот факт, что ежегодные обследования Байдена не показали наличие онкомаркеров, в то время как позднее у него был диагностирован рак простаты в агрессивной форме.
«Для развития такой формы заболевания требуется значительное время, и общественность должна была быть проинформирована об этом», — подчеркнул американский лидер.
Трамп вновь инициировал дискуссию о необходимости обязательного тестирования когнитивных способностей для всех кандидатов на президентский пост. Он отметил, что сам успешно прошел соответствующий тест, и считает такую практику необходимой мерой, несмотря на возможные конституционные ограничения.
«Проблемы Байдена долгое время скрывались, но теперь становятся очевидными для всех. Это уже вопрос не политики, а национальной безопасности», — заявил Трамп, акцентируя внимание на потенциальных рисках, связанных с состоянием здоровья высших должностных лиц.
Данные высказывания прозвучали на фоне продолжающейся в США дискуссии о прозрачности медицинских данных политиков и критериях их профессиональной пригодности к исполнению ответственных государственных должностей.
Ранее экс-президент США Джо Байден впервые прокомментировал в соцсетях сообщения об обнаруженной у него агрессивной формы рака предстательной железы. Он отметил, что эти печальные новости сделали его только сильнее.