Пушков прокомментировал слова Стубба о РФ во время его разговора с Трампом

Сенатор Алексей Пушков высказался касательно слов финского лидера Александра Стубба о том, что Россию нельзя назвать великой державой. Свой комментарий в понедельник, 19 мая, депутат опубликовал в Telegram-канале.
По словам парламентария, Стубб за всю историю Финляндии стал самым антироссийским лидером. Кроме того, его слова часто противоречат реальным фактам.
— А потому приходится констатировать, что русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение, — отметил Пушков в публикации.
По данным газеты The Guardian, Стубб пытался доказать свою позицию во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Еще в середине апреля финский лидер заявлял, что российская сторона должна согласиться на полное прекращение огня так, как это сделала Украина. По его словам, Хельсинки работает с Киевом для установления «справедливого мира».