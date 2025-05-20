Норвежская партия прекратила антиукраинскую рекламу в Осло

Причиной стали многочисленные случаи повреждения плакатов с антиукраинскими лозунгами. На размещенных в метро Осло плакатах содержались призывы «Тратьте наши деньги на благосостояние, а не на войну!» и «Скажем нет 85 миллиардам для войны на Украине».