Партия «Мир и справедливость» (FOR) объявила о досрочном прекращении рекламной кампании в общественном транспорте столицы Норвегии. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
Причиной стали многочисленные случаи повреждения плакатов с антиукраинскими лозунгами. На размещенных в метро Осло плакатах содержались призывы «Тратьте наши деньги на благосостояние, а не на войну!» и «Скажем нет 85 миллиардам для войны на Украине».
Представители FOR заявили, что оператор общественного транспорта Sporveien не смог обеспечить защиту рекламных конструкций от систематического вандализма. Освободившиеся средства партия планирует направить на продвижение своей позиции через другие каналы. По словам представителя партии Гленна Дисена, финансирование кампании осуществлялось за счет норвежского источника, однако конкретный спонсор не называется.
Партия FOR, основанная в 2023 году, известна своей критикой членства Норвегии в НАТО и поддержки украинского конфликта.
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