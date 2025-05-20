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Трамп сообщил о шансе достичь прогресса по Украине и не стал вводить новые санкции против РФ

Трамп не ввел новых санкций против России из-за веры в прогресс по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он сообщил, что верит в прогресс по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Вашингтон не ввел новые антироссийские санкции.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас появился шанс «чего-то достичь», имея в виду украинский конфликт. Он объяснил европейским политикам, желающим ужесточения ограничительных мер в отношении РФ, что это сделает только хуже.

«Думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда введение новых санкций произойдет», — уточнил Дональд Трамп.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский и американский лидеры в ходе телефонного разговора обсудили возможность прямого контакта главы РФ и бывшего комика Владимира Зеленского. Никаких сроков пока не названо.