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Пушков: Стубб продемонстрировал глупость своим высказыванием о РФ

Президент Финляндии заявил, что РФ «не является великой державой».

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Финляндии Александр Стубб показал глупость, заявив, что Российская Федерация «не является великой державой».

Пушков отметил, что Стубб напрасно пытается убедить в этом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Сенатор подчеркнул, что Трамп руководствуется здравым смыслом.

По словам президента Финляндии, экономика РФ якобы «меньше, чем у Италии».

«МВФ и Мировой банк ставят экономику России на четвёртое месте в мире по ВВП в пересчёте по покупательной способности. По этому показателю в 2024 году РФ опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — написал Пушков в Telegram.

Кроме того, он заявил, что президент Финляндии должен это помнить, так как являлся министром внешней торговли.

Пушков добавил, что финский лидер «говорит обратное», потому что «русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках».

Ранее Пушков заявил, что европейские государства постоянно совершают одну и ту же ошибку, касающуюся санкций в отношении РФ.