Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций против РФ

«Вместо того чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он (американский президент — прим. ред.) приветствовал “хороший” разговор. После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо», — написал журналист.