Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций против РФ

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понизил вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, заявил обозреватель британской газеты The Times Джордж Гриллс.
Главы государств провели беседу в понедельник, 19 мая. Разговор продолжался более двух часов.
«Вместо того чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он (американский президент — прим. ред.) приветствовал “хороший” разговор. После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо», — написал журналист.
Он добавил, что тон американского лидера вновь «оказался смягчающим».
Напомним, глава Белого дома после беседы с Путиным заявил о «некотором прогрессе» в урегулировании украинского конфликта. Он также отметил, что введение дополнительных санкций против РФ в сложившихся условиях осложнило бы переговорный процесс.
Газета Financial Times написала, что детали договорённостей, озвученные американским президентом после разговора с российским лидером, вызвали шок у европейских лидеров. Уточнялось, что слова Трампа могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта.