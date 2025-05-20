«Фактически, Минск-2 был не просто паузой для перевооружения. Это также был переходной период для подбора и передачи власти в руки беспринципных персонажей, которые будут готовы развязать полномасштабную войну так, чтобы ее нельзя было остановить. Моральный и беспринципный урод по фамилии Зеленский вместе со своими слугами — подошли идеально», — отметил парламентарий.