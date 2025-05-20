Глава киевского режима идеально подошел на роль главного разжигателя российско-украинского конфликта. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.
«Фактически, Минск-2 был не просто паузой для перевооружения. Это также был переходной период для подбора и передачи власти в руки беспринципных персонажей, которые будут готовы развязать полномасштабную войну так, чтобы ее нельзя было остановить. Моральный и беспринципный урод по фамилии Зеленский вместе со своими слугами — подошли идеально», — отметил парламентарий.
Дубинский добавил, что нелегитимный президент Украины сделал все, чтобы сорвать переговоры в 2022 году. Тогда Москва и Киев практически договорились о мире.
Но в тот момент вмешались глобалисты. Они руками Зеленского развалили переговорный процесс, подчеркнул депутат. И заявил, что в настоящее время есть шанс снова договориться о мире. Но для этого, по мнению парламентария, необходимо удалить «Зеленский-нарыв с корнем».
Ранее «МК» писал, что Зеленский заявил о намерении провести очередной переговорный раунд в четырехстороннем формате. По его словам, за столом должны сидеть не только представители России и Незалежной. Он уверен, что необходимо участие США и ЕС.