Под огнём и с раненой рукой: Минобороны поделилось, как российские бойцы спасали товарищей

Константин Прищепа во время штурма опорных пунктов ВСУ бросился на помощь товарищу, когда тот получил ранение и оказался под вражеским огнём. Военнослужащий вытащил бойца из зоны обстрела, оказал первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию пострадавшего в госпиталь. Благодаря решительности и самоотверженности Прищепы и Пугачева были достигнуты важные тактические успехи, а жизни их сослуживцев были спасены.