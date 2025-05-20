В Хабаровске стартовал второй день Российско-Китайского форума

В Хабаровске 20 мая стартовал второй день Российско-Китайского форума, обещающий насыщенную программу. Участников ждут дискуссии по здравоохранению, экономике и культуре, а завершится день масштабным концертом.
На секции «Здоровьесбережение — камертон системы здравоохранения» будет обсуждаться переход к профилактической медицине, внедрение здорового образа жизни и выявление групп риска, а на площадке «Амур — река тысячелетий» участники рассмотрят экологические приоритеты региона, включая использование реки для водоснабжения, транспорта и туризма.
Также в приоритете сегодняшних дискуссий — развитие бизнеса и молодёжного сотрудничества. Секция «Мост в будущее» объединит молодых лидеров для обмена опытом и разработки совместных проектов, а на площадке «Мягкая сила: женщины в мире бизнеса» рассмотрят роль женщин-предпринимателей. Кроме того, в рамках B2B-переговоров и сессии «Экспорт креативных индустрий» участники бизнеса обсудят выход на китайский рынок и продвижение российского контента.
День завершится концертом в
Форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Суммарно за два дня будет проведено более 30 мероприятий по различным направлениям. Организатор — правительство Хабаровского края при поддержке МИД, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока. Оператор — Фонд Росконгресс.