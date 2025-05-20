В Хабаровске стартовал второй день Российско-Китайского форума

Также в приоритете сегодняшних дискуссий — развитие бизнеса и молодёжного сотрудничества. Секция «Мост в будущее» объединит молодых лидеров для обмена опытом и разработки совместных проектов, а на площадке «Мягкая сила: женщины в мире бизнеса» рассмотрят роль женщин-предпринимателей. Кроме того, в рамках B2B-переговоров и сессии «Экспорт креативных индустрий» участники бизнеса обсудят выход на китайский рынок и продвижение российского контента.