«Ставки всё равно высоки»: Трамп обозначил пределы американского участия в урегулировании

«У меня есть определённая линия, но я не хочу говорить, в чём заключается этот план, потому что, по-моему, это ещё больше усложнит переговоры», — отметил республиканец, отказавшись раскрывать детали своего подхода.
Трамп также добавил, что американских военнослужащих на территории Украины нет и не будет. Однако финансовое участие США продолжает оставаться существенным.
«Ставки всё равно высоки, объём финансов, который был вложен, сумасшедший», — заявил президент.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, выразил мнение, что Соединённые Штаты напрасно были втянуты в украинский конфликт. По его словам, он должен был оставаться проблемой Европы. Предыдущая администрация совершила ошибку, активно поддерживая Киев, считает американский лидер. Это привело к чрезмерному участию Вашингтона в финансировании и поддержке Украины.