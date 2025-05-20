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«Ставки всё равно высоки»: Трамп обозначил пределы американского участия в урегулировании

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся позиции Вашингтона по украинскому конфликту. В ходе общения с журналистами хозяин Белого дома подчеркнул, что у него есть собственное видение предельных рамок участия Штатов в урегулировании.

Источник: Life.ru

«У меня есть определённая линия, но я не хочу говорить, в чём заключается этот план, потому что, по-моему, это ещё больше усложнит переговоры», — отметил республиканец, отказавшись раскрывать детали своего подхода.

Трамп также добавил, что американских военнослужащих на территории Украины нет и не будет. Однако финансовое участие США продолжает оставаться существенным.

«Ставки всё равно высоки, объём финансов, который был вложен, сумасшедший», — заявил президент.

Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, выразил мнение, что Соединённые Штаты напрасно были втянуты в украинский конфликт. По его словам, он должен был оставаться проблемой Европы. Предыдущая администрация совершила ошибку, активно поддерживая Киев, считает американский лидер. Это привело к чрезмерному участию Вашингтона в финансировании и поддержке Украины.