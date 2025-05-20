Косачёв: Трамп концентрируется на том, что объединяет РФ и США

«Но есть обоюдное желание двигаться вперёд, несмотря на разногласия, концентрируясь на том, что нас не разделяет. В этом принципиальное отличие позиции президента США Дональда Трампа от его предшественника Джо Байдена», — сказал он в беседе с газетой «Известия».