Косачёв: Трамп концентрируется на том, что объединяет РФ и США

Сенатор Константин Косачёв заявил, что отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов, вероятно, будут стабилизироваться, он выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп концентрируется на том, что объединяет РФ и США.
Косачёв отметил, что российская сторона готова к восстановлению межпарламентского диалога с Вашингтоном, при этом «не должно сопровождаться предварительными неприемлемыми условиями».
Зампред Совета Федерации сравнил заявления Трампа и действия бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, аналогичной Байдену позиции придерживаются и лидеры европейских государств. Трамп же ищет то, что способно объединить РФ и Соединённые Штаты.
Сенатор добавил, что в настоящее время между Российской Федерацией и США есть разногласия.
«Но есть обоюдное желание двигаться вперёд, несмотря на разногласия, концентрируясь на том, что нас не разделяет. В этом принципиальное отличие позиции президента США Дональда Трампа от его предшественника Джо Байдена», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Ранее сообщалось, что высказывания Трампа после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, пожертвовав интересами украинской стороны.