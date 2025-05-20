Трамп объявил о главной красной линии в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным объявил о новых красных линиях в вопросе участия Штатов в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.
«У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — отметил он.
Ранее Трам заявлял, что может ввести против России разрушительные санкции. Однако пока не делает этого потому, чтобы не усложнить переговорный процесс.
Также хозяин Белого дома отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть возможность увеличение поставок оружия Украине, однако считает, что в этом нет необходимости, так как конфликт будет разрешен.