«Без истерик и ультиматумов»: Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа

По его словам, российский лидер чётко дал понять, что нацелен на мир и открыт к компромиссным решениям. Он также отметил, что прямой диалог между сторонами будет продолжен, однако для устойчивой безопасности — как России, так и всего мира — необходимо устранить корни текущего кризиса.