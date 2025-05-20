«Переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договорённости о “полном окончании войны”. В нашем понимании — на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», — заявил Слуцкий.
По его словам, российский лидер чётко дал понять, что нацелен на мир и открыт к компромиссным решениям. Он также отметил, что прямой диалог между сторонами будет продолжен, однако для устойчивой безопасности — как России, так и всего мира — необходимо устранить корни текущего кризиса.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, находясь в образовательном центре «Сириус». В ходе беседы хозяин Белого дома заявил Путину, что он может звонить ему в любое время. Лидеры условились созваниваться по мере возникновения необходимости.