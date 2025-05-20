В ЕС согласовали усиление санкций против России после разговора Путина и Трампа

А ранее президент США заявил, что не спешит с антироссийскими санкциями, поскольку рассчитывает на прогресс по украинскому конфликту. По его словам, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов.