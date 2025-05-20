Путин и Трамп договорились о создании Киевом и Москвой меморандума по мирной сделке: подробнее о документе

В понедельник, 19 мая, состоялся долгожданный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств достигли некоторых договоренностей. Одним из главных итогов беседы стало предложение о работе над меморандумом по возможному мирному договору с Украиной. С таким заявлением обратился к журналистам Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Москва готова к совместной с Киевом деятельности. Так, по словам Владимира Путина, версии будущего меморандума представят как российская, так и украинская стороны. Об этом глава государства договорился с Дональдом Трампом.
«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее», — указал Владимир Путин.
Президент РФ, кроме того, сообщил, что документ, вероятно, будет включать и возможное временное прекращение огня. Однако, уточнил Владимир Путин, этот пункт рассмотрят только в случае достижения договоренностей с украинской стороной.
На диалог России и США мгновенно отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заговорил о возможных местах для нового раунда переговоров РФ и Украины. Об этом также вели диалог и Владимир Путин с Дональдом Трампом. Так, Зеленский заявил, что выбор площадки будет сделан исходя из условий, которые та или иная страна сможет «создать для лидеров». Он также уточнил, что видит в качестве регулярных участников переговорного процесса по мирному соглашению и европейцев, и американцев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что при урегулировании конфликта на Украине, действительно, возможна помощь посредников. Однако ими могут стать не все. Так, по уточнению Дмитрия Пескова, на эту роль вряд ли претендуют представители из Европы. Он подчеркнул, что позиция государств ЕС «откровенно проукраинская». Пресс-секретарь считает, что лидеры стран Европы стремятся «обломать» Москву. Поэтому ЕС вряд ли может быть непредвзятым в отношении Украины и России.