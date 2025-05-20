Путин и Трамп договорились о создании Киевом и Москвой меморандума по мирной сделке: подробнее о документе

На диалог России и США мгновенно отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заговорил о возможных местах для нового раунда переговоров РФ и Украины. Об этом также вели диалог и Владимир Путин с Дональдом Трампом. Так, Зеленский заявил, что выбор площадки будет сделан исходя из условий, которые та или иная страна сможет «создать для лидеров». Он также уточнил, что видит в качестве регулярных участников переговорного процесса по мирному соглашению и европейцев, и американцев.