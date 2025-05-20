Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ

Ожидается, что книга под названием «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова» будет опубликована 20 мая.
«Как пишут авторы, “о большей части сведений, изложенных” в книге, “им рассказали уже после выборов 2024 года, когда официальные лица и помощники почувствовали, что могут говорить намного свободнее”. Это разоблачение: существовала омерта — закон молчания, — который запрещал любые публичные разговоры о ясности ума Байдена… За соблюдением этого закона пристально следило “политбюро”, ближайший круг Байдена», — пишет издание.
По данным газеты, авторы книги задаются вопросом, имел ли место заговор по сокрытию упадка когнитивных способностей экс-президента. По их информации, если заговор и был, то супруга Байдена Джилл, вероятно, была одним из самых влиятельных его участников. По мнению авторов «Первородного греха», Джилл двигала любовь к супругу, а издание добавляет, что леди Макбет из произведения Шекспира, толкавшая своего мужа на трагичный путь жестокости, тоже любила его.
Как заключает газета, для демократов Байден был своего рода талисманом, в который они «вцепились» после провальных дебатов с нынешним главой государства Дональдом Трампом.
«Однако в конце талисман обернулся могущественным проклятием», — считает издание.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.