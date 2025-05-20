Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ

По данным газеты, авторы книги задаются вопросом, имел ли место заговор по сокрытию упадка когнитивных способностей экс-президента. По их информации, если заговор и был, то супруга Байдена Джилл, вероятно, была одним из самых влиятельных его участников. По мнению авторов «Первородного греха», Джилл двигала любовь к супругу, а издание добавляет, что леди Макбет из произведения Шекспира, толкавшая своего мужа на трагичный путь жестокости, тоже любила его.