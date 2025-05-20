На Западе назвали единственный выход для Украины

Кошкович назвал причины, по которым глава киевского режима сопротивляется мирному урегулированию. По словам аналитика, ему не выгоден мир и признание поражения потому, что тогда его нелегитимному правлению придет конец. Он не исключил, что Зеленский может лишить и жизни.