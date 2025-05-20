Для того чтобы сохранить Украину как государство, киевскому режиму необходимо признать поражение. И сейчас у Незалежной есть шанс, заявил представитель Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.
«Единственный выход для Киева — признать поражение на фронте, и договориться о мире сейчас, с минимальными потерями. Если будет достигнуто прекращение огня, оно должно включать также приостановку обмена американскими разведданными и поставок оружия», — написал аналитик в соцсети Х.
И добавил, что есть и другой исход, если Киев откажется от прекращения огня. По его мнению, российские вооруженные силы просто обрушат фронт.
Кошкович назвал причины, по которым глава киевского режима сопротивляется мирному урегулированию. По словам аналитика, ему не выгоден мир и признание поражения потому, что тогда его нелегитимному правлению придет конец. Он не исключил, что Зеленский может лишить и жизни.
Ранее глава киевского режима Зеленский заявил о намерении провести очередной переговорный раунд в четырехстороннем формате. По его словам, за столом должны сидеть представители России и Незалежной, а также США и ЕС.