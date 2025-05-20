Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стали не просто обменом мнениями, а значимым шагом в развитии диалога между двумя мировыми державами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — подчеркнул дипломат.

Мирошник сообщил, что повестка встречи оказалась значительно шире, чем предполагалось. Помимо украинского конфликта, лидеры обсудили общее состояние российско-американских отношений, а также глобальные вопросы, которые затрагивают интересы обеих стран.

Охваченные темы продемонстрировали стремление Москвы и Вашингтона искать общие подходы к важнейшим вопросам международной повестки. Подобный формат общения закладывает основу для возможного сближения позиций в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в достижении мира на украинской территории. Заявление хозяина Белого дома прозвучало после завершения церемонии подписания одного из американских законопроектов.