Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стали не просто обменом мнениями, а значимым шагом в развитии диалога между двумя мировыми державами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.