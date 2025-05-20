Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сказал он на торжественном ужине в Белом доме.
Так он рассказал гостям мероприятия про прошедший день его администрации.
Трамп в этот же день заявил, что санкции в отношении РФ ужесточены не будут, так как есть шанс добиться урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил, что российская сторона, по его мнению, готова к диалогу по прекращению военных действий и вовсе не тянет время в этом вопросе.
Путин и Трамп провели 19 мая телефонный разговор, он продолжался более двух часов. В ходе беседы обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине. Российский президент назвал разговор содержательным, откровенным и полезным.