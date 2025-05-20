Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»

Трамп в этот же день заявил, что санкции в отношении РФ ужесточены не будут, так как есть шанс добиться урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил, что российская сторона, по его мнению, готова к диалогу по прекращению военных действий и вовсе не тянет время в этом вопросе.