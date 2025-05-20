Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»

Американский лидер Дональд Трамп после прошедшего 19 мая телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».

Источник: РИА "Новости"

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сказал он на торжественном ужине в Белом доме.

Так он рассказал гостям мероприятия про прошедший день его администрации.

Трамп в этот же день заявил, что санкции в отношении РФ ужесточены не будут, так как есть шанс добиться урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил, что российская сторона, по его мнению, готова к диалогу по прекращению военных действий и вовсе не тянет время в этом вопросе.

Путин и Трамп провели 19 мая телефонный разговор, он продолжался более двух часов. В ходе беседы обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине. Российский президент назвал разговор содержательным, откровенным и полезным.