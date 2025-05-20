Посол Мацегора сообщил об обмене делегациями РФ и КНДР до конца 2025 года

Напомним, в марте Россию посетила правительственная делегация КНДР, в составе которой было более 20 человек. В неё вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов Северной Кореи. В их числе был министр внешнеэкономических связей республики Юн Чжон Хо.