Посол Мацегора сообщил об обмене делегациями РФ и КНДР до конца 2025 года

Россия и КНДР до конца 2025 года обменяются делегациями высокого уровня, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
«Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября)», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
Он уточнил, что делегационный обмен продолжится по линии законодательных органов и внешнеполитических ведомств.
Напомним, в марте Россию посетила правительственная делегация КНДР, в составе которой было более 20 человек. В неё вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов Северной Кореи. В их числе был министр внешнеэкономических связей республики Юн Чжон Хо.