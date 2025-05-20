Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на политику других стран

Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в социальной сети X* ответил на заявление Управления внешней безопасности Франции (DGSE), отвергнув их объяснения и вновь обвинив ведомство в политическом вмешательстве.
Ранее французская разведка опровергла утверждения Дурова о попытках Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии, заявив, что их представители встречались с ним исключительно для обсуждения вопросов противодействия терроризму и детской порнографии. Однако российский предприниматель категорически опроверг эти доводы.
По словам Дурова, в ходе переговоров с DGSE тема детской порнографии вообще не поднималась.
«Французские спецслужбы запрашивали IP-адреса подозреваемых в терроризме, но их главный интерес всегда лежал в геополитической плоскости — Румыния, Молдова, Украина», — подчеркнул создатель мессенджера.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход президентских выборов в Румынии.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.