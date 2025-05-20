Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на политику других стран

Ранее французская разведка опровергла утверждения Дурова о попытках Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии, заявив, что их представители встречались с ним исключительно для обсуждения вопросов противодействия терроризму и детской порнографии. Однако российский предприниматель категорически опроверг эти доводы.