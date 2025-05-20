Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на политику других стран

Дуров ранее заявил, что французские власти потребовали от него оказать давление на «консервативные» партии в Румынии.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в социальной сети X* ответил на заявление Управления внешней безопасности Франции (DGSE), отвергнув их объяснения и вновь обвинив ведомство в политическом вмешательстве.

Ранее французская разведка опровергла утверждения Дурова о попытках Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии, заявив, что их представители встречались с ним исключительно для обсуждения вопросов противодействия терроризму и детской порнографии. Однако российский предприниматель категорически опроверг эти доводы.

По словам Дурова, в ходе переговоров с DGSE тема детской порнографии вообще не поднималась.

«Французские спецслужбы запрашивали IP-адреса подозреваемых в терроризме, но их главный интерес всегда лежал в геополитической плоскости — Румыния, Молдова, Украина», — подчеркнул создатель мессенджера.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход президентских выборов в Румынии.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.