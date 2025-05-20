В Раде назвали главную причину отсутствия будущего у Украины

«Зеленский заявил: Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта Украина как анти-Россия. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение», — написал парламентарий.