Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский ведет страну в пропасть, к новым разрушениям и зависимости. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский заявил: Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта Украина как анти-Россия. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение», — написал парламентарий.
Депутат уверен, что у Украины нет будущего с таким лидером, как Зеленский. Незалежную ждет лишь пропасть, в которую тот тянет страну.
Коллега Дмитрука по Раде, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене Александр Дубинский, назвал Зеленского нарывом, который необходимо удалить с корнем. По его мнению, глава киевского режима идеально справился с ролью разжигателя конфликта и срыву всех возможных переговоров.