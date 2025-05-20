Вологодскую чиновницу отправили в отставку за слова дочери об СВО

Напомним, ранее в сеть попало видео, на котором 19-летняя дочь Шевцовой бравировала статусом своей матери и угрожала молодому человеку «отправкой на СВО». После этого чиновница публично извинилась за поведение своей дочери, написав пост в социальной сети.