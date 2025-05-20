Вологодскую чиновницу отправили в отставку за слова дочери об СВО

Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку после скандального инцидента с ее дочерью, некорректно высказавшейся об участии в СВО. Об этом информировал губернатор региона Георгий Филимонов.
Напомним, ранее в сеть попало видео, на котором 19-летняя дочь Шевцовой бравировала статусом своей матери и угрожала молодому человеку «отправкой на СВО». После этого чиновница публично извинилась за поведение своей дочери, написав пост в социальной сети.
Губернатор Вологодской области указал на то, что участие в СВО является честью и привилегией, а не наказанием, поэтому слова девушки являются недопустимыми.
При этом Филимонов допустил, что на должность нового главы Нюксенского округа с большой вероятностью будет номинирован участник СВО, прошедший в программу «Герои Русского Севера» (аналог программы «Время героев»).
«Произошедшее — урок всем нам, родителям, а также повод присмотреться, правильно ли воспитываем своих детей, уделяем ли им достаточно внимания», — резюмировал губернатор.
Подробнее о том, почему была отправлена в отставку глава Нюксенского округа и как принималось это решение, читайте здесь на KP.RU.