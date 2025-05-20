Трамп сделал необычный комплимент Путину

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина в Белом доме сделал комплимент российскому лидеру Владимиру Путину. Он назвал его приятным джентльменом.
«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — отметил он.
Во время телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся накануне и длился более двух часов, американский лидер был довольно эмоциональным. В этом признался помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И Трамп посетит Россию после завершения конфликта на Украине.