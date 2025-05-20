Трамп сделал необычный комплимент Путину

По его словам, глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И Трамп посетит Россию после завершения конфликта на Украине.