Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал необычный комплимент Путину

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина в Белом доме сделал комплимент российскому лидеру Владимиру Путину.

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина в Белом доме сделал комплимент российскому лидеру Владимиру Путину. Он назвал его приятным джентльменом.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — отметил он.

Во время телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся накануне и длился более двух часов, американский лидер был довольно эмоциональным. В этом признался помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И Трамп посетит Россию после завершения конфликта на Украине.