В Китае дрононосец Jiu Tian задействуют для разведки и массированных ударов

Китайский беспилотный носитель Jiutian SS-UAV, первый запуск которого запланирован на июнь 2025 года, может выполнять широкий спектр задач: от нанесения ударов до ведения радиоэлектронной борьбы и дезинформации противника. Об в комментарии aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его словам, аппарат способен нести до 6 тонн дронов — в зависимости от типа это может быть десятки, сотни и даже тысячи малых беспилотников или барражирующих боеприпасов.
«Он может высыпать целый мешок — рой дронов, который будет вести и разведывательные действия, и наносить удары, и отвлекать, и быть ложными целями. Там может применяться большая, сложная тактика управления этим роем», — объяснил эксперт.
Одной из ключевых особенностей Jiutian SS-UAV является возможность выполнять функции ретранслятора, обеспечивая стабильную связь с дронами на поле боя — без необходимости в спутниковой поддержке.
«Так как он находится на очень большой высоте, он может являться ретранслятором для управления этим роем дронов. Это очень важно — решается вопрос с обеспечением надежного канала связи, не связанного со спутниковой группировкой», — добавил собеседник.
Дрононосец имеет размах крыльев до 25 метров и, как ранее отмечал Максим Кондратьев, способен подниматься на высоту до 15 тысяч метров — это выше, чем летают пассажирские авиалайнеры. Такая высота делает его практически недосягаемым для современных систем противовоздушной обороны.