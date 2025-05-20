Политолог Владимир Скачко оценил уровень украинского языка Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Виктора Ющенко.
«Кличко говорит лучше по-русски, по-немецки и даже по-английски, чем по-украински до сих пор. Хотя он с 2014 года мэр Киева. И кого из чиновников ни копни, дела у всех обстоят приблизительно так же», — сказал Скачко.
«А то, как говорит по-украински Зеленский, — лучше бы он этого не делал. Вот просто не делал, и всё», — добавил политолог.
Скачко также оценил уровень экс-президента Ющенко.
«Даже такая звезда, как Ющенко, когда он говорил на украинском, украиноориентированные мухи дохли от стыда на лету», — сказал политолог.
Ранее Скачко пояснил, почему украинские чиновники из верхушки власти, постоянно общаясь на русском, очень рьяно против этого языка выступают. При этом, по данным эксперта, лишь 10 процентов из них досконально владеют украинским.
Как сообщалось, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* случайно перешёл на русский язык во время своего выступления на украинском телевидении.
Ранее делегация Украины на переговорах с Россией в Стамбуле взяла с собой переводчика, однако на самом деле не пользовалась его услугами. Экс-нардеп Верховной рады Украины Олег Царев объяснил это тем, что значительная часть украинских делегатов не владеет свободно мовой. Он также отметил, все заседания в офисе Зеленкого проходят на русском языке.
* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.